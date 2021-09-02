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Платных подписчиков музыкальных сервисов YouTube стало больше 50 млн

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Количество платных подписчиков музыкальных стриминговых сервисов YouTube Music в августе превысило отметку в 50 млн, пишет Financial Times со ссылкой на источники, информированные о показателях компании. Еще в октябре 2020 года их было около 30 млн.

В компании отмечают растущий интерес как к сервису YouTube Music, подписка на который стоит $10 в месяц, так и к YouTube Premium, дающий пользователям дополнительные возможности за $12 в месяц.

YouTube, являющаяся частью Google, запустила музыкальные сервисы в 2018 году.

Число платных подписчиков конкурирующего сервиса Spotify, запущенного в 2008 году, на конец второго квартала составляло 165 млн.

Сервисы Apple Music и Amazon Music Unlimited, начавшие работать соответственно в 2015-м и 2016 году, имеют 78 млн и 63 млн платных подписчиков.

Акции Alphabet Inc., которой принадлежит Google, подорожали на 66% с начала текущего года.

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