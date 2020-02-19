ЦБ выявил у банков пятикратный рост нарушений в сфере информационной безопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2019 году выявил в финансовых компаниях больше 1100 нарушений в сфере обеспечения информационной безопасности, это в пять раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТа Банка России Александр Дудка.

По его словам, в прошлом году ЦБ проверил 146 банков и 25 некредитных организаций на предмет информбезопасности. Выявленные нарушения распределились примерно в такой же пропорции.

"Количество выявленных нарушений действительно увеличилось почти в 5 раз, но это не значит, что стало вдруг катастрофически хуже на рынке. Это значит, что мы стали шире смотреть на вещи, расширился спектр проверяемых вопросов, это во-первых, и увеличилось количество проверяемых организаций", - сказал Дудка.

Регулятор также выявил связь между обнаруженными нарушениями и произошедшими инцидентами в сфере информбезопасности: "Безусловно, корелляция такая есть по тем случаям, где вот инциденты, особенно неинформирования Банка России об этих инцидентах, то в этих случаях применялись наиболее жёсткие меры воздействия".