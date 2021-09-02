Модернизация Албына может обойтись Petropavlovsk в 11 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Проект реконструкции Албынской золотоизвлекательной фабрики и строительства дополнительных мощностей может обойтись золотодобытчику Petropavlovsk в 11 млрд рублей, сообщила компания.

Petropavlovsk в четверг в рамках ВЭФ-21 подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Амурской области. Стороны планируют сотрудничать при реализации золотодобывающей компанией проекта по модернизации Албына на территории Селемджинского района Амурской области, который также предполагает геологическое изучение, разведку и добычу коренного рудного золота Эльгинского рудного поля (месторождения-спутника Албына).

Компания в течение 12 месяцев со дня подписания соглашения намеревается подать для реализации проекта заявку на получение статуса резидента на соответствующей территории опережающего социально-экономического развития или Свободного порта Владивосток.

Как сообщалось, Petropavlovsk уже начал проработку предварительного технико-экономического обоснования проекта. Соглашение предполагает, что в 2021-23 годах компания выполнит проектирование, в 2023-24 годах - осуществит строительство, после чего в 2024 году планируется запустить производство.

Эльгинское месторождение является источником сырья для близлежащей фабрики Албына, замещая истощившиеся запасы неупорных руд этого актива. Добыча на Эльге началась в текущем году. При этом Petropavlovsk обнаружил на месторождении большие объемы упорной руды, нежели ожидал.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.