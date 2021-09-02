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ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в графике публикаций на сентябрь впервые не указал точные даты публикации аналитических материалов по инфляции, дав интервалы вплоть до пяти рабочих дней, увязав это с выходом статистики Росстата.

Так, выход комментария ЦБ по инфляции за август ("Динамика потребительских цен"), по графику на сайте регулятора ожидается с 13 по 16 сентября, а публикация доклада "Информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах" выйдет в промежутке с 15 по 21 сентября.

В примечании к графику публикаций этих докладов говорится, что "дата публикации зависит от выхода статистики Росстата".

Ранее ЦБ в графике на предстоящий месяц всегда указывал точную дату комментариев по инфляции, но уже в августе регулятор был вынужден перенести дату выхода доклада "Динамика потребительских цен" с 11 на 13 августа. Эту корректировку ЦБ объяснил "изменением графика выхода статистики Росстата".

В начале августа Росстат анонсировал публикацию всей оперативной статистики в России только по средам и изредка по пятницам, не объясняя причины такого решения. Это следует из графика размещения срочных информаций и справок на сайте Росстата в августе-декабре 2021 года (график опубликован на сайте ведомства).

До июля включительно оперативная статистическая информация публиковалась Росстатом в любой день недели (лишь публикация недельной инфляции по традиции происходила по средам, а вся месячная информация публиковалась в соответствии с планом раскрытия и могла попасть на любой день недели). Согласно новому графику публикаций на август-декабрь, абсолютно вся оперативная статистика будет публиковаться только в среду, за исключением двух публикаций по ВВП, которые будут в пятницу (10 сентября и 1 октября). В результате решения публиковать все оперативные данные только по средам, например, перенеслась и публикация месячной инфляции в августе - теперь она будет опубликована только 8 сентября, а не 6 сентября, как было бы раньше.

Банк России Росстат

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