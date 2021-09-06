В правительстве поддержали идею о включении дивидендов "Россетей" в тариф

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал давнюю идею включать в тариф ПАО "Россети" расчетную предпринимательскую прибыль, что может увеличить дивиденды госкомпании и ее дочек. Об этом сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и подтверждение в аппарате другого вице-премьера - Александра Новака.

Как сообщило издание, новый глава "Россетей" Андрей Рюмин попросил правительство о включении этой прибыли в тариф в размере 5% от выручки. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработку вопроса непосредственно Белоусову, Новаку и главе ФАС Максиму Шаскольскому.

По данным "Коммерсанта", идея была поддержана Белоусовым, но с классическим ограничением роста тарифа инфляцией.

Тема включения расчетной предпринимательской прибыли для гарантирования дивидендов в тарифе обсуждалась уже неоднократно, но ранее не была поддержана (против, например, выступала ФАС - ИФ). В прошлом "Россети" говорили и о сложностях выплаты дивидендов в рамках действующих тарифов. В этот раз Рюмин отметил, что выплата дивидендов "дочками" холдинга обеспечивается привлечением займов, "источника возврата и обслуживания которых нет", сообщило издание.

Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала", сейчас тарифы "Россетей" уже ограничены принципом "инфляция минус". "Если рост сетевых тарифов все еще ограничен инфляцией, неясно, как дополнительный источник для дивидендных выплат может быть включен в существующую тарифную структуру с учетом утвержденных затрат на капстроительство", - сообщается в распространенном в понедельник утром комментарии экспертов. Они также полагают, что это не даст существенного положительного изменения для финпоказателей холдинга и его дочек, но может позволить компании платить дивиденды из прибыли, нежели чем из долговых или нетарифных источников.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Скляр в комментарии изданию отметил, что фиксация дивидендов в тарифной выручке даст "прогнозируемый источник выплат акционерам, а размер дивидендов может достигнуть 45 млрд руб. (16-17% дивидендной доходности), из которых на долю государства придется до 40 млрд руб.".