Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и подорожавшей нефти (Brent превысила $72,5 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом продолжили ралли не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4037,2 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1739,42 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,13 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+3,6% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (+1,6%), ВТБ (+0,8%), АФК "Система" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Сбербанк в августе получил 106,0 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 76,6 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. За январь-август Сбербанк получил 827,56 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 479,66 млрд руб. годом ранее.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, поддержку общерыночным настроениям оказали слабость доллара и некоторое снижение опасений относительно возможности принятия Федрезервом решения по сворачиванию программ выкупа активов уже на ближайшем заседании 21-22 сентября.

Вышедшие во вторник августовские данные по внешней торговле КНР оказались неожиданно неплохими, также чуть лучше ожиданий оказалась динамика промпроизводства в Германии (+1% м/м; консенсус Рейтер: +0,9%).

Сохраняется спрос на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" при поддержке благоприятной ценовой конъюнктуры рынка газа и ожиданий скорого запуска "Северного потока 2". Учитывая неплохой внешний фон, индекс МосБиржи во вторник может попытаться перейти в диапазон 4050-4100 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций вполне способен продолжить рост с целью индекса МосБиржи в районе 4050 пунктов. Давление на рубль усилится из-за увеличения объема закупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 7 сентября.

В России интерес представляет отчетность Сбербанка по РСБУ за восемь месяцев.

Российский рынок продолжает осваивать территорию рекордов, главной идеей остается политика Федрезерва. Слабый отчет по занятости в США, вышедший в пятницу, позволяет рассчитывать на то, что американский регулятор не будет торопиться с ужесточением как количественных мер, так и качественных. При текущем притоке новых инвесторов рынок не испытывает проблемы с ликвидностью.

Поддержку нефти оказывает рост китайского импорта и проблемы в Мексиканском заливе. Однако давление на нефть WTI оказывает тот факт, что День труда завершает высокий летний сезон потребления топлива. На локальном американском рынке может сформироваться весьма сильный дисбаланс. С момента обрушения урагана Ида на побережье штата Луизиана прошла уже неделя, однако почти 80% добывающих нефть мощностей в Мексиканском заливе не восстановили работу.

В США в понедельник торги не проводились в связи с празднованием Дня труда, в Европе индексы выросли на 0,7-1%.

Во вторник в Азии также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в азиатских странах, которая во многом влияет на темпы экономического восстановления.

В Японии днем ранее количество инфицированных коронавирусной инфекцией составило менее 10 тыс. человек - впервые со 2 августа. В СМИ появились сообщения, что правительство может ослабить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты, что поддерживает оптимизм инвесторов.

Также позитивом стали статданные о китайском торговом балансе за август, профицит которого составил $58,34 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это стало максимумом с января. В прошлом году в августе показатель был на уровне $57,25 млрд.

Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали положительное сальдо в размере $51,05 млрд, а эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне $48 млрд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent растут, рынок продолжает следить за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,59 за баррель (+0,5% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $69,18 за баррель (-0,2% и -1% в понедельник).

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановлена после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходится нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн б/с, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.