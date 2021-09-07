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МАГАТЭ узнало об увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана в 4 раза

МАГАТЭ узнало об увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана в 4 раза
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иранские резервы высокообогащенного урана выросли четырехкратно", - отмечает агентство.

При этом, указывает Bloomberg, международные наблюдатели "во все большей степени встревожены" активностью Ирана в ядерной сфере.

Западные СМИ отмечают, что согласно докладу, теперь в распоряжении Ирана - 10 кг высокообогащенного - до 60% - урана, тогда как на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае этого года речь шла о 2,4 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили: Иран чинит препятствия при проверке его ядерной активности.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках СВПД. Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлевали еще на месяц.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.

Иран МАГАТЭ

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