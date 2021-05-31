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МАГАТЭ сообщило о наличии у Тегерана 2,4 кг урана, обогащенного до 60%

Bloomberg сообщил о наличии у Тегерана 2,4 кг урана, обогащенного до 60%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тегеран в настоящее время располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%, сообщает Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ. Кроме того, по его данным, Иран произвел 63 кг урана, обогащенного на 20%.

МАГАТЭ также указывает, что иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства.

В апреле Иран заявил, что достиг 60-процентного уровня обогащения урана. Что касается урана, обогащенного до 20%, то в апреле его запасы у Тегерана оценивались в 50 кг.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 24 мая сказал, что агентство и Тегеран до 24 июня продлили действие соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов международными инспекторами. По его словам, на переговорах стороны также согласовали то, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий.

С 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Однако до этого в Тегеран прибыл на переговоры гендиректор МАГАТЭ Гросси. По итогам консультаций с иранской стороной он заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран США

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