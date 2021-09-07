В Минфине заявили об устойчивой ситуации на рынке российского госдолга

Возможное ужесточение политики ФРС не окажет негативного влияния на рынок ОФЗ, считают в ведомстве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Возможное сворачивание ФРС США программы количественного смягчения не окажет негативного влияния на рынок российского госдолга, так как ситуация на нем достаточно устойчива, полагает замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

"Мы не ожидаем каких-то больших изменений на рынке ОФЗ. Та ситуация, которая складывается в США, конечно же, повлияет на весь мир, потому что сокращение объема покупок сначала, а потом, возможно, и некоторое ужесточение денежно-кредитной политики - эти два фактора изменят условия фондирования для всего мира в целом. Начнется переоценка активов, возможен рост ставок по активам развивающихся стран, включая Россию. Но мы видим, что ситуация на рынке ОФЗ достаточно устойчива", - сказал он в интервью "России 24".

Замминистра пояснил, что после "беспрецедентных" объемов размещения ОФЗ в прошлом году, в этом году программа заимствований "гораздо скромнее". "И мы надеемся, что мы уже входим в такой плавный предсказуемый режим для нас, для рынка, для инвесторов, который позволяет выполнять все наши планы без каких-то потрясений, поэтому, честно сказать, мы не ожидаем каких-то больших негативных моментов для российского долга от ужесточения денежно-кредитной политики США. Определенные колебания возможны, но это нормально, рынок каждый день подвергается каким-то корректировкам, поэтому продолжаем работать в штатном режиме", - отметил Максимов.

Он также сказал, что, по последним оценкам рынка, сокращение объема покупок на баланс ФРС, возможно, начнется к концу этого года. "Но посмотрим, это пока гипотетические версии", - отметил замминистра.

Заявления главы ФРС в Джексон-Хоуле

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 27 августа заявил, что ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году. Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что американский ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что, если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил он. Пауэлл сказал, что Федрезерв "будет тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски". При этом он отметил, что "сроки и темпы предстоящего сокращения выкупа активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок".

Глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

Программа заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году была увеличена более чем в два раза по сравнению с планом (с 2,3 трлн рублей валового привлечения до 5,3 трлн рублей), при этом значительный объем составили облигации с переменным купоном, их было размещено на 3,125 трлн рублей. Размещение традиционно основного инструмента - ОФЗ-ПД - составило 1,836 трлн рублей. В текущем году плановый объем государственных внутренний заимствований, напротив, был сокращен - на 875 млрд рублей - за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году.