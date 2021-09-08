ВТБ за восемь месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,4 раза

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в августе заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 25,1 млрд рублей, в целом за восемь месяцев - 179,4 млрд рублей (что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), сообщил журналистам главный бухгалтер банка Михаил Коваленко.

В августе прошлого года прибыль ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета составила лишь 0,3 млрд рублей из-за роста расходов на резервы, за восемь месяцев - 52,1 млрд рублей.

Как отметил Коваленко, прибыль по итогам восьми месяцев является рекордом банка по РСБУ.

Чистые процентные доходы ВТБ за январь-август составили 389,9 млрд рублей, за август - 55 млрд рублей, показав прирост на 27,8% и 38,2% соответственно. На динамику процентных доходов повлияли рост кредитного портфеля и доходы банка от вложений в ОФЗ.

"ВТБ является одним из основных банков, которые вложились в облигации федерального займа, и здесь за восемь месяцев, например, эти вложения принесли нам 49,8 млрд рублей. И свою долю приносит корпоративный долговой портфель облигаций", - указал Коваленко.

Чистый комиссионный доход за 8 месяцев составил 104 млрд рублей, за август - 11,9 млрд рублей, показав прирост на 30,8% и 10,2% соответственно. Ключевые драйверы роста - комиссии от брокерского бизнеса, а также агентские комиссии по страховым и прочим продуктам.

Расходы ВТБ на резервы за восемь месяцев составили 71,9 млрд рублей, а в августе - всего 1,2 млрд рублей, снизившись на 54,1% и 93,8% соответственно.

Норматив достаточности капитала банка на 1 сентября подрос до 11,74% с 11,7% месяцем ранее благодаря включению в капитал субординированных облигаций.

Кредитный портфель ВТБ с начала года вырос на 11,1% и составил 13,2 трлн рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 22,6% (за август рост на 2,8%) и достигли 4 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам составили 9,2 трлн рублей, показав прирост с начала года на 6,8% (на 1,5% за август).

"В банке стоит ключевая стратегия - это изменение доли розничного бизнеса. Доля розничного бизнеса в кредитном портфеле продолжает изменяться и перешла через отсечку 30%. Если на начало года доля розничных кредитов была 27,6%, то по состоянию на 1 сентября доля составляет 30,4%", - рассказал топ-менеджер ВТБ.

Портфель ценных бумаг увеличился с начала года на 48,7% - до 3,1 трлн рублей. Основной фактор, как и ранее, - инвестиции в долговые ценные бумаги РФ.

Средства клиентов на 1 сентября составили 16,2 трлн рублей, показав прирост на 19,6% с начала года и на 1,4% за август. Средства юридических лиц увеличились за восемь месяцев на 27,1%, средства физических лиц - на 7%.