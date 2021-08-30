ВТБ за семь месяцев заработал почти 201 млрд рублей по МСФО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в июле составила 30,2 млрд рублей, совокупный финансовый результат за семь месяцев - 200,9 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рентабельность капитала ВТБ в июле составила 17,6%, в целом за семь месяцев - 18,3%.

В июле прошлого года прибыль ВТБ была символической (1,1 млрд рублей) из-за возросших расходов на резервы, за семь месяцев прошлого года составила 43 млрд рублей.

Банк ранее улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

"Результаты июля и семи месяцев полностью подтверждают наш годовой прогноз по прибыли. В общем, мы себя хорошо и уверенно чувствуем с нашим годовым прогнозом и уверенно смотрим на наши финансовые результаты до конца года", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя итоги семи месяцев.

Чистые процентные доходы группы в январе-июле выросли на 21%, составив 361 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы показали прирост на 36% за семь месяцев, до 98,7 млрд рублей.

"Это в принципе соответствует нашему годовому таргету. Мы говорили о том, что по итогам года мы ожидаем рост чистых комиссионных доходов около 20%. А то, что рост чистых процентных доходов в июле сохраняется примерно на том же уровне, подтверждает тот факт, что у нас чувствительность к изменениям ключевой ставки остается по-прежнему низкой, близкой даже к нулевой. И то сокращение чистой процентной маржи, которое мы во втором полугодии ожидаем, скорее обусловлено конкурентными факторами, а не динамикой ключевой ставки", - отметил Пьянов.

Расходы на резервы в июле сократились до 9,2 млрд рублей с 48,7 млрд рублей годом ранее. В целом за семь месяцев объем созданных провизий составил 63,5 млрд рублей против 162,6 млрд рублей в январе-июле прошлого года, в результате стоимость риска снизилась до 0,8% с 2,2%.

"Это, собственно, отражает достаточно стабильную экономическую ситуацию и постпандемийное восстановление. Хотя пандемия еще не закончилась, тем не менее, мы наблюдаем восстановление экономики. Мы это видим и по своей клиентской базе, и по статистическим показателям, которые публикуются, и по данным правительства, и Центрального банка. Собственно, это позволяет нам иметь стабильную стоимость риска", - указал Пьянов.

Расходы группы на содержание персонала и административные расходы в июле выросли на 10,4%, а в целом за семь месяцев - на 5,8%, составив 158,9 млрд рублей.

Кредитный портфель группы в июле вырос на 2,4%, с начала года - на 7,2%, составив 14,1 трлн рублей. Розничный бизнес по-прежнему растет опережающими темпами: на 1,6% в июле и на 12,6% за семь месяцев.

Корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 2,7%, с начала года - на 5%.

Средства клиентов в июле увеличились на 4,1%, а с начала года на 16,5%, до 14,9 трлн рублей.

Финансовый результат от активов, дополняющих банковский бизнес, составил 11,3 млрд рублей. Объем таких активов на балансе группы на конец июля оценивается в 598 млрд рублей и включает долгосрочные инвестиции, небанковские цифровые активы, а также и активы, полученные в рамках урегулирования задолженности.