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Курс биткойна продолжает снижаться после обвала на 10% накануне

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Курс биткойна опускается в среду после десятипроцентного падения по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным CoinDesk, стоимость биткойна на 15:20 по московскому времени составляла $46 544, что на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник курс биткойна упал на 17% за несколько минут, однако к закрытию рынка сократил падение до 10%.

Аналитики не выделяют какого-то одного катализатора падения цены криптовалюты, пишет Dow Jones. Они отмечают, что ее 70%-ный рост курса с конца июля, а также эйфория на рынке криптовалют, связанная с тем, что Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством, могли подтолкнуть трейдеров к фиксации прибылей.

"Фиксация инвесторами прибылей очень вероятна, - отмечает аналитик брокерской компании AvaTrade Наим Аслам. - Мы считаем, что это здоровая рыночная коррекция".

Есть и другие факторы, которые могли несколько ослабить оптимизм трейдеров в отношении перспектив рынка криптовалют. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пригрозила Coinbase Global Inc., оператору крупнейшей в США криптовалютной биржи, подать на компанию в суд, если она запустит готовящуюся программу, позволяющую пользователям размещать криптовалюты под проценты или выдавать займы в криптовалютах.

Акции Coinbase Global теряют в цене 3,7% в ходе предварительных торгов в среду.

Coinbase Global США

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