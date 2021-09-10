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Рубль слегка снизился к доллару и евро на повышении ЦБ ключевой ставки до 6,75%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рубль слегка снизился к доллару и евро на торгах Московской биржи в пятницу днем на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых, так как большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки на 50 базисный пунктов и лишь некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 б.п.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи вырос до 72,9 руб., что на 15 копеек выше уровня на 13:29. Евро также прибавил приблизительно 15 копеек к уровню до объявления решения Банка России, подорожав до 86,25 руб.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 6,75% годовых, выбрав короткий шаг вопреки ожиданиям аналитиков. Банк России в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5% годовых, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

По итогам сентябрьского заседания регулятор сохранил прежний сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом намека на окончание цикла ужесточения ДКП в сообщении ЦБ РФ нет.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении ЦБ РФ. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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