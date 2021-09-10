Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале с 10,3% до 10,5%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2021 года составил 10,5% в годовом выражении после снижения на 0,7% в I квартале, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку за второй квартал, сделанную в середине августа и равнявшуюся 10,3%, которая все-равно была лучше, чем ожидало Минэкономразвития (10,1%).

По сравнению со II кварталом 2019 года рост во II квартале 2021 года теперь оценивается в 1,8% (было 1,7%).

"Абсолютный объем ВВП в текущих ценах во II квартале 2021 года составил 30 трлн 853,1 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020 года - 110,5% (относительно соответствующего периода 2019 года - 101,8%), индекс-дефлятор - 118,0% (относительно соответствующего периода 2019 года - 114,0%). Индекс физического объема ВВП скорректирован по сравнению с предварительной оценкой на 0,2% - с 110,3% до 110,5%. Основная причина - уточнение первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, и получение данных от Банка России", - говорится в сообщении Росстата.

Оценка Росстата за I полугодие 2021 года при этом осталась неизменной (видимо, Росстат в ходе её подготовки уже учитывал новые данные по второму кварталу) - рост на 4,8% к I полугодию 2020 года. Объем ВВП за I полугодие 2021 г. составил в текущих ценах 57 трлн 624,1 млрд рублей.

Согласно Росстату, наиболее заметно добавленная стоимость выросла во II квартале 2021 года в годовом сравнении в следующих сферах деятельности: гостиницы и рестораны - рост на 109,2%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 30,2%, культура и спорт - на 34,5%, оптовая и розничная торговля - на 21,6%, транспортировка и хранение - на 19,0%, прочие услуги населению - на 16,8%; финансовая и страховая - на 13,1%, информация и связь - на 11,7%, обрабатывающие производства - на 10,5%, строительство - на 10,3%, добыча полезных ископаемых - на 7,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - на 6,9%.

При этом в Росстате отмечают, что "рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах почти в два раза - 94,0%, в обрабатывающих производствах почти на треть - 29,0%".

Росстат также обращает внимание, что ряд отраслей во II квартале 2021 года не смог еще достигнуть уровня II квартала 2019 года: гостиницы и рестораны - минус 9,4%; добыча полезных ископаемых - минус 5,1%, транспортировка и хранение - минус 4,2%, прочие услуги населению - минус 4,1%, культура и спорт - минус 1,5%.

Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции заявила, что ЦБ в октябре может повысить свой прогноз по росту ВВП на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - лишь 2,4%.