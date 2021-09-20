Минфин назвал майнингу объемы допвыплат в бюджет-2022 по отраслям

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить выплату 130 млрд рублей в бюджет 2022 года, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, рассказали "Ведомостям" участники субботней встречи у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам одного из них, чиновникам и бизнесу удалось сблизить свои позиции по вопросам дополнительных налоговых изъятий.

В основе компромиссной позиции - возврат объема конъюнктурных сверхдоходов отраслей, которые бюджет недополучил по итогам 2021 года, говорят источники издания.

Сейчас предполагается, что компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль, конкретные ставки еще будут согласовываться.

По словам участника встречи, Белоусов рекомендовал крупнейшим налогоплательщикам максимально детально проработать свои предложения по учету различных нюансов будущих режимов. Чем полнее окажется компромисс - тем выше вероятность, что именно он будет одобрен на высшем уровне, добавил собеседник газеты.

Ставка НДПИ, привязанного к мировым котировкам продукции отрасли, с высокой долей вероятности будет плавающей - именно этот вариант сейчас рассматривается как базовый, заявил "Ведомостям" источник, близкий к правительству и информированный о ходе совещания. По его словам, наклонную шкалу планируется установить в зависимости от уровня мировых цен. В период разгона конъюнктуры ставка будет повышаться, во время спада - понижаться, но в любом случае выплаты по НДПИ будут не ниже суммы, которую заплатили бы недропользователи при сохранении существующего налогового режима.

Сейчас величина выплат по НДПИ составляет примерно 0,2% от рыночной цены единицы продукции. С максимальной величиной ставки еще предстоит определиться. Ежегодно до 2025 года уровень НДПИ и акциза будет рассчитываться исходя из отклонений от медианных значений за 5 предшествующих 2021 году лет.

Для новых месторождений с низкой рентабельностью могут быть предусмотрены послабления в новом режиме НДПИ, говорят собеседники издания.

Ставка по налогу на прибыль будет дифференцирована по разным отраслям, в периметр нового регулирования попадут не только добывающие твердые ископаемые компании, уточнил "Ведомостям" близкий к правительству собеседник. Как сообщали ранее источники "Интерфакса", ставку налога на прибыль предлагается определять в зависимости от коэффициента, рассчитанного по формуле: разница между совокупными дивидендами и инвестициями за предыдущие 5 лет минус накопленная амортизация, разделенные на капитал компании на начало этого периода. Если полученный коэффициент будет меньше либо равен единице, ставка налога сохранится на уровне 20%, от единицы до двух - 25%, больше - 30% (по данным "Ведомостей", может доходить и до 35%).

"Основная идея в том, чтобы компании хотя бы обновляли свои фонды аналогичными накоплению амортизации темпами, именно поэтому она определена как один из основных критериев формулы", - сказал "Ведомостям" источник, близкий к правительству. Цель - ограничить стремление ряда компаний к избыточному выводу капитала в ущерб бизнесу. "Механизм будет устроен таким образом, что подавляющее большинство компаний он не затронет. Для госкорпораций, их "дочек", а также компаний, где государству принадлежит контрольный пакет, может быть сделано исключение", - пишет издание.

Ранее источники "Интерфакса" сказали, что субботняя встреча Белоусова с бизнесом не привела к выработке окончательного решения о базовом варианте налоговых изъятий на горно-металлургическую отрасль. До этого вопрос обсуждался 16 сентября у замминистра финансов Алексея Сазанова, 15 сентября - у Белоусова. Источники "Интерфакса" сообщили, что на начавшейся неделе планируются новые совещания, в том числе у главы Минприроды Александра Козлова.