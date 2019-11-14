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Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Базовый прогноз погоды в "Газпроме" на первый квартал будущего года - ниже фактической погоды в январе-марте 2019 года. "Погода в январе-марте 2020 года, по прогнозам, будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой", - пишет компания в релизе по итогам заседания правления, посвященного рассмотрению готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019 - начале 2020 года.

Миллер в четверг рассказал журналистам об упомянутом заседании правления. "Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице". А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо - "русская зима" в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета. Что касается подготовки производственных мощностей в "Газпроме", проведена масштабная работа. Мы к зиме готовы, и к пиковым нагрузкам тоже", - сказал Миллер.

Тут глава "Газпрома" поспорил с научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который в начале ноября увидел будущую зиму именно в таком цвете: "В целом да, зима ожидается нехолодной, температурный фон - около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом".

Источник в "Газпроме" пояснил "Интерфаксу", что в четвертом квартале в компании в среднем по зоне работы ЕСГ ожидают температуру теплее прошлогодних значений, а вот в январе - марте - холоднее. Февральские морозы в России, по прогнозам "Газпрома", должны быть на 2,7 градуса суровее, чем годом ранее. При этом все равно прогноз на первый квартал оказывается не выше многолетней климатической нормы.

Прогноз погоды "Газпрома" в зоне ЕСГ, в градусах Цельсия.

ноябрь декабрь январь февраль март
прогноз 2019/2020 - 1,5 -7 -10,5 -9,1 -2,7
факт 2018/2019 -3 -8,2 -9,7 -6,4 -0,1
климатическая норма -2,1 -7,5 -11 -9,8 -3,7

В релизе "Газпрома" также отмечается, что компания провела все необходимые мероприятия, включая 11 запланированных комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. В частности, в ходе подготовки добычных объектов "Газпром" в январе-сентябре завершил планово-предупредительные работы на 89 установках комплексной (УКПГ) и предварительной подготовки газа. Кроме того, на Уренгойском месторождении до конца года планируется закончить расширение УКПГ-22 второго участка ачимовских залежей и ввести в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию (ДКС) на Песцовой площади, на Бованенковском - ввести вторую очередь ДКС на газовом промысле №3.

За девять месяцев 2019 года выполнен капитальный ремонт 582 км линейной части магистральных газопроводов и 24 ниток подводных переходов.

Высокий уровень надежности поставок в значительной степени зависит от работы подземных хранилищ газа (ПХГ). Компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли - 843,3 млн куб. м. По сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%).

Алексей Миллер Роман Вильфанд Газпром Гидрометцентр

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