Индекс РТС снизился рекордными за полгода темпами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник упал ниже рубежа 1700 пунктов (уровень начала сентября) во главе с бумагами металлургов из-за ожиданий роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора, при этом откат индикатора стал рекордным за полгода (с 17 марта).

К 15:24 индекс РТС упал на 2,8% - до 1696 пунктов, индекс МосБиржи потерял 1,9% и достиг 3956,72 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 73,49 рубля (+0,64 рубля).

В лидерах отката выступают не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела" (-13,7% и -9,1% "префы"), "Распадской" (-5,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-5,2%); также подешевели акции UC Rusal (-4,1%), "НЛМК" (-3,8%), "Северстали" (-3,5%), "Роснефти" (-3,2%), "Норникеля" (-3,2%), "ММК" (-3%), "Газпрома" (-2,8%).

Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на участников субботнего совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На текущем этапе предполагается, что компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль.