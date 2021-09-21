Тинькофф банку может потребоваться больше капитала для создания филиппинской "дочки"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Тинькофф банка одобрил создание филиппинской "дочки" с капиталом 3 млрд филиппинских песо (порядка $59,8 млн, или 4,4 млрд рублей), следует из сообщения кредитной организации.

Предполагается, что он будет состоять из 30 млн обыкновенных акций номиналом 100 филиппинских песо.

Первоначальный капитал на момент регистрации "дочки", как ожидается, составит 2 млрд филиппинских песо ($39,9 млн, или 2,9 млрд рублей).

Ранее планировалось, что одобренный капитал филиппинской "дочки" составит 2 млрд филиппинских песо, первоначальный полностью оплаченный - 1 млрд песо.

"Чуть изменилась конфигурация - другая лицензия, которая требует чуть больше капитала", - пояснил "Интерфаксу" представитель Тинькофф банка.

Топ-менеджеры TCS Group ранее заявляли, что планируют создать необанк на Филиппинах. Группа в августе подала заявку в ЦБ Филиппин на получение банковской лицензии. Представлять интересы группы в этом процессе должен председатель совета директоров Тинькофф банка Георгий Чесаков.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".