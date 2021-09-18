Тиньков договорился с властями США об урегулировании налоговых претензий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков договорился с министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий, пишет Forbes со ссылкой на судебные материалы.

Судебное заседание по этому вопросу планируется провести 1 октября онлайн. Тиньков, согласно материалам дела, не может приехать в США для участия в слушаниях из-за ослабленного болезнью иммунитета, отмечает издание.

О претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Американский Минюст позднее сообщил, что Тинькову по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сумма возможных денежных штрафов не называлась. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Бизнесмен сейчас проходит лечение.

Ранее сообщалось, что на урегулирование "юридических проблем" Тиньков может направить часть вырученных от размещения акций TCS (MOEX: TCSG ) Group средств. Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, в конце прошлого года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Помимо разрешения юридических вопросов, средства от SPO предполагалось также направить на создание нового благотворительного фонда.