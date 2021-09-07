Ученые ИГУ провели отбор проб из Байкала для экологического мониторинга

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Иркутского госуниверситета (ИГУ) отобрали для экомониторинга пробы фито- и зоопланктона в озере Байкал в районе города Байкальск Иркутской области, где до 2013 года действовал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), сообщила пресс-служба вуза во вторник.

"Взятые пробы будут сопоставлены с аналогичными данными, полученными в районе поселка Большие Коты в рамках проекта долговременного мониторинга озера Байкал "Точка N1". Это позволит сравнить ситуацию в акватории Байкальска с эталонной ситуацией в районе поселка Большие Коты, где антропогенное воздействие заметно меньше", - говорится в сообщении.

Экспедиция состоялась в конце августа на научно-исследовательском судне университета "М.М. Кожов".

"Регулярный отбор проб фито- и зоопланктона необходим для понимания механизмов функционирования экосистемы озера. Они дают нам представление об изменениях в данных сообществах и, следовательно, могут помочь спрогнозировать изменения и на остальных уровнях экосистемы Байкала", - приводятся в сообщении слова руководителя одной из групп ученых НИИ биологии ИГУ Дмитрия Карнаухова. Он отметил, что в озере в районе Байкальска впервые взяты пробы на предмет обнаружения в них частиц микропластика.

"Загрязнение микропластиком - относительно новый тип загрязнения и по-прежнему крайне малоизученный. В этой связи регулярные исследования на Байкале также представляют интерес как с точки причин попадания в него частиц микропластика, так и с точки влияния различных типов частиц микропластика на живые организмы", - отметил Карнаухов.

Мониторинг акватории Байкала в районе Байкальска проводится по соглашению между ИГУ и En+ Group о сотрудничестве в рамках создания Международного центра водных ресурсов (МЦВР).

Ранее сообщалось, что университет будет осуществлять долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта МЦВР.

En+ при участии ВЭБ.РФ планирует создать центр водных ресурсов на площадке БЦБК.

В настоящее время вопросом ликвидации отходов комбината занимается "Росатом" и принадлежащий ему "Федеральный экологический оператор".

Иркутский госуниверситет основан в 1918 году и является старейшим университетом Восточной Сибири. В настоящее время образовательный комплекс вуза включает восемь учебных институтов, восемь факультетов, один филиал и научную библиотеку. В его структуру входят 13 научных подразделений, в том числе четыре научно-исследовательских института: НИИ прикладной физики, НИИ биологии, НИИ нефте- и углехимического синтеза, НИИ правовой охраны Байкала, а также астрономическая обсерватория и ботанический сад.