ЦБ в октябре окончательно определит концепцию регулирования экосистем

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в начале октября планирует выпустить очередной документ по регулированию банковских экосистем, после этого определиться с финальной концепцией этого регулирования, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов на вебинаре Fitch Ratings.

"Мы планируем выпустить сейчас второй отчет - в начале октября, то есть уже довольно скоро, где разберем основные предложения, основные комментарии, дадим нашу оценку, соответственно, этим предложениям и определимся уже с финальной концепцией. Может быть, какие-то еще будут в дальнейшем уточнения, но в целом это уже будет более-менее финальная концепция. На базе нее мы потом соберем с банков детальную информацию по объемам иммобилизованных активов, которые есть у них на балансе, для того, чтобы сделать детальную калибровку. Это мы планируем завершить, наверное, до конца года", - сказал он.

По его словам, внедрять саморегулирование ЦБ начнет уже в 2022 года.

На прошлой неделе Данилов сообщил, что ЦБ готов скорректировать свои предложения по регулированию банковских вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы.

Банк России в июне опубликовал консультативный доклад, в котором представил варианты регулирования банковских вложений в экосистему. Базовый вариант - установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. В тех случаях, когда у банка большой объем таких активов с повышенным риском, превышение лимита будет вычитаться из регулятивного капитала при расчете нормативов. При этом для определения утилизации лимита и, соответственно, размера вычета активам будут присваиваться разные коэффициенты иммобилизации. Они варьируются в зависимости от назначения, балансового возраста и рискованности актива: чем выше коэффициент, тем меньше активов укладывается в лимит. Лимит планируется внедрять постепенно в течение нескольких лет.

При этом в состав иммобилизованных активов ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному. По мнению регулятора, иммобилизованные активы не генерируют предсказуемый денежный поток и не могут рассматриваться в качестве надежного обеспечения банковских обязательств.