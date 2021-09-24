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Fitch повысило рейтинг ХКФ банка до "ВВ" с "ВВ-"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Хоум кредит энд финанс банка" (ХКФ банк) до "ВВ" с "ВВ-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочный РДЭ банка был подтвержден на уровне "B", рейтинг поддержки - "5". При этом рейтинг устойчивости был улучшен до "bb" с "bb-".

"Повышение рейтингов отражает долгую историю устойчивого качества активов и результатов деятельности, в том числе в период экономического спада в 2020 году. Высокая рентабельность ХКФ банка обеспечивает хороший буфер для покрытия убытков по безнадежным кредитам", - отмечается в сообщении Fitch.

ХКФ банк имеет высокую долю необеспеченного потребительского кредитования - 74% от активов на конец первого полугодия 2021 года. Рейтинг устойчивости банка принимает во внимание, в том числе, подверженность влиянию цикличного рынка потребительского кредитования в России, но это сглаживается приемлемым запасом капитала и ликвидности.

ХКФ банк по итогам первого полугодия 2021 года занимал 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ХКФ банк Fitch Ratings

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