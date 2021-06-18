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Fitch повысило рейтинг "Полюса" до "ВВ+" с "ВВ", прогноз - стабильный

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) золотодобывающей компании ПАО "Полюс" до "ВВ+" с "ВВ".

Прогноз рейтинга "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга Polyus Finance Plc также повышены до "ВВ+" с "ВВ", рейтинг возвратности активов - "RR4". Улучшение рейтингов отражает сильный бизнес-профиль "Полюса", а также существенное, почти на четверть, сокращение долга компании в течение 2020 года.

"Мы прогнозируем нейтральный свободный денежный поток (FCF) в 2021-2024 гг, но потенциальные капзатраты на месторождение Сухой Лог в $3,3 млрд могут сделать его негативным с 2022 года до момента запуска проекта в 2027 году", - отмечается в сообщении агентства.

Рейтинг "ВВ+" поддерживается тем, что "Полюс" является четвертой по величине золотодобывающей компанией в мире, при этом имея самую низкую себестоимость производства в отрасли и существенную обеспеченность запасами руды. Кроме того, рейтинг учитывает концентрацию по видам продукции, географическим регионам и акционерам, а также дивидендную политику компании.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов. Ей принадлежит 76,34% золотодобытчика, менеджменту "Полюса" - 1,03%, еще 0,78% составляет казначейский пакет, 21,85% - free float.

Fitch Ratings

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