Ozon задумался о выходе на рынок онлайн-кинотеатров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ozon изучает варианты выхода на рынок онлайн-кинотеатров, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, сервис консультировался с ivi.ru, Megogo и видеосервисом Viasat (входит в "Национальную медиа группу").

Компания рассматривает возможность как покупки готовой платформы, так и формат white label, который позволит Ozon продавать услуги онлайн-кинотеатра под своим брендом. Окончательное решение о формате еще не принято.

Источник "Коммерсанта" отмечает, что компания таким образом хочет решить задачи своей экосистемы и сделать более привлекательной программу лояльности.

Среди крупнейших игроков на технологическом рынке кинотеатры есть у "Яндекса" (ему принадлежит "Кинопоиск"), Сбербанка (Okko.tv) и ПАО "МТС" (Kion).