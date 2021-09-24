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Ozon задумался о выходе на рынок онлайн-кинотеатров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ozon изучает варианты выхода на рынок онлайн-кинотеатров, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, сервис консультировался с ivi.ru, Megogo и видеосервисом Viasat (входит в "Национальную медиа группу").

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Компания рассматривает возможность как покупки готовой платформы, так и формат white label, который позволит Ozon продавать услуги онлайн-кинотеатра под своим брендом. Окончательное решение о формате еще не принято.

Источник "Коммерсанта" отмечает, что компания таким образом хочет решить задачи своей экосистемы и сделать более привлекательной программу лояльности.

Среди крупнейших игроков на технологическом рынке кинотеатры есть у "Яндекса" (ему принадлежит "Кинопоиск"), Сбербанка (Okko.tv) и ПАО "МТС" (Kion).

Ozon

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