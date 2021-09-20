Ozon позволит продавцам торговать через сервис экспресс-доставки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ozon сообщил, что с октября позволит продавцам маркетплейса реализовывать товары через сервис экспресс-доставки Ozon Express.

Отбирать товары, которые будут продаваться через Ozon Express, будет сама компания по модели аукциона; речь идет о позициях с высокой оборачиваемостью, которые важно получать сверхбыстро (например, товары для красоты и здоровья, электроника, товары для дома, для мам и детей).

Сервис Ozon Express работает с 2019 года. Через него можно заказать доставку продуктов, товаров повседневного спроса, электроники, товаров для спорта, детей и животных за 1 час или в удобные пользователю часовые слоты.

Ранее для развития сервиса Ozon самостоятельно закупал у поставщиков товары, которые распространялись через дарксторы Ozon Express, которые позволяют хранить до 30 тысяч товарных наименований.

Теперь, в дополнение к этой модели, Ozon даст возможность предпринимателям продавать товары через витрину Ozon Express - таким образом сервис начнет использовать модель маркетплейса. Продавцы, чьи товары победили в аукционе, будут поставлять товары в дарксторы. Оттуда сам Ozon будет доставлять товары конечным потребителям. За реализованный через Ozon Express товар с продавцов будет взиматься комиссия, аналогичная комиссии с продажи товаров на маркетплейсе.

Ozon основан в 1998 году. На его площадке представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях; более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Основными акционерами Ozon являются ПАО АФК "Система" и Baring Vostok. Акции компании торгуются на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".