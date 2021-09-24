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Хроника последних дней СССР

Отели Сочи получили рекордные доходы летом 2021 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходы брендированных отелей прибрежного и горного кластеров Сочи оказались рекордными прошедшим летом, средний доход на номер достиг 11,2 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает показатель мая-августа 2019 года, показало исследование консалтинговой компании JLL.

"Средневзвешенная загрузка отелей в прибрежном кластере Сочи за высокий период мая-августа составила 65%, что уступает 5% показателю 2019 года. При этом средний тариф (ADR) в эти месяцы побил все рекорды предыдущих лет и достиг 17,3 тыс. руб. В результате средневзвешенный доход на доступный номер (RevPAR) за май-август достиг 11,2 тыс. руб., что более чем вдвое превышает показатель тех же месяцев 2019 года", - говорится в сообщении компании.

В гостиницах горного кластера, по ее данным, показатели летнего сезона хуже, чем зимнего, но средневзвешенный доход на номер также на 79% выше, чем в 2019 году. В то же время загрузка отелей Красной Поляны снизилась на 8% по сравнению с показателями лета 2019 года, до 57%.

Наилучшими операционные показатели сочинских гостиниц были в мае и июне. Рост RevPAR по сравнению с 2019 годом для некоторых сегментов был более чем двукратным. Но к июлю из-за открытия Турции, природных катаклизмов на Черноморском побережье и введения ковидных ограничений на заселение туристов в Краснодарском крае, загрузка начала снижаться.

По данным компании, в июле средняя загрузка снизилась во всех сегментах на 20% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. А в августе, когда у гостей начали требовать сертификаты о вакцинации либо согласие на прививку, – на 26-30%. В горном кластере снижение в этом месяце составило 40-45%. В JLL ожидают дальнейшего снижения интереса туристов к отелям региона в случае, если требование обязательной вакцинации сохранится. В этом случае спрос может упасть в четвертом квартале на 30-40%.

С 1 августа на курортах Краснодарского края гости при заселении обязаны представить сертификат о вакцинации (справку о прохождении первого этапа вакцинации) или документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг (если со дня выздоровления прошло не более полугода).

При заселении разрешается предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения. При этом гость обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех последующих дней. Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.

В случае противопоказаний к вакцинации от туристов требуется предоставить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Сочи

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