Ориентир цены для SPO группы "ПИК" составляет 1250-1275 рублей за акцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ориентир цены размещения в рамках SPO девелопера "ПИК" составляет 1250-1275 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. По его данным, в рамках этого диапазона книга заявок подписана.

29 сентября утром девелопер объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд. В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 497 344 акции, примерно 4,1%.

К цене закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник (1400 рублей) дисконт верхней границы диапазона составляет около 8,9%, нижней - 10,7%.

До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. Одну крупную сделку "ПИК" уже раскрыл непосредственно в проспекте к SPO: покупка 50% в компании "Сигма", увеличившая задолженность группы на 45 млрд рублей.

Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера - Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.

На данный момент ВТБ владеет 23,05%, Гордеев контролирует 59,33%, free float равен 17,62%. Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в АО и переданы компании Гордеева Benolita Holdings, которая предоставила "ПИК-Инвестпроекту" акции для реализации в рамках SPO.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), Sber CIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.