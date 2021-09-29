Девелопер "ПИК" объявил SPO на 4% капитала

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Девелопер "ПИК" объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ.

В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 497 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.

Исходя из цены закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник - 1400 рублей - по рынку, то есть без учета традиционного для сделок SPO дисконта, выставленный на продажу пакет стоит около 38 млрд рублей. Прайсинг будет в рублях, пока инвесторам не сообщали ориентировочный ценовой диапазон размещения, сообщил источник "Интерфакса" на рынке.

До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. Одну крупную сделку "ПИК" уже раскрыл непосредственно в проспекте к SPO: покупка 50% в компании "Сигма", увеличившая задолженность группы на 45 млрд рублей.

Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера - Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.

"Мы всегда рассматривали покупку акций "ПИК" как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции "ПИК" сохраняют дальнейший потенциал роста. Поэтому после завершения объявленной сделки ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих 6 месяцев", - сообщила пресс-служба банка.

На данный момент ВТБ владеет 23,05%, Гордеев контролирует 59,33%, free float равен 17,62%. Исходя из вчерашней цены закрытия, 11,6 млрд рублей стоили около 1,25% "ПИКа". Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в АО и переданы компании Гордеева Benolita Holdings, которая предоставила "ПИК-Инвестпроекту" акции для реализации в рамках SPO.

Встречи с инвесторами в рамках SPO стартуют в среду, букбилдинг планируется завершить в четверг.

Таким образом, график сделки совпадает с другим SPO, которое проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг: часть своего пакета в компании "Русагро" ориентировочной стоимостью $275 млн продает Вадим Мошкович. В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода. В последние годы прецедентов одновременного проведения двух крупных полноформатных SPO на российском рынке не было.

Организаторами сделки "ПИКа" выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк (GZPR). Из этого обширного списка сразу три инвестбанка участвуют и в сделке "Русагро" ("ВТБ Капитал", J.P. Morgan и ГПБ).