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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров. И если во вторник к концу дня цена скорректировалась до $950, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 87,45 евро за МВт.ч, или $1053 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома".

Во вторник поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" упал до 1,5 млн куб. м в час (в "Газпроме" комментировали, что "это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов") с 3,4 млн куб. м в час во вторник. В среду транзит вырос до 2,5 млн куб. м в час, номинация на четверг примерно соответствует этому уровню.

Глобальный драйвер европейской цены на газ - котировки СПГ в Азии - со вторника на среду также продолжили рост, заставляя Европу подтверждать конкурентный уровень цены.

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