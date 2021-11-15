Максим Басов оставит пост гендиректора "Русагро"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов решил не продлевать контракт, который истекает 31 декабря 2021 года, сообщила компания. Он оставит эту должность, но останется акционером и членом совета директоров Ros Agro (головная структура группы).

С 1 января 2022 года "Русагро" возглавит преемник Басова, сотрудник компании, имя которого будет названо до конца года.

Басов руководит "Русагро" с 2009 года, а в совет директоров Ros Agro входит с 2011 года.

О вероятном уходе Басова из "Русагро" стало известно в августе. Тогда "Коммерсант" писал, что Басов после ухода из "Русагро" может заняться собственными проектами (ему принадлежит доля в сервисе по доставке наборов продуктов для приготовления еды Elementaree, почти 70% разработчика антител для исследований "Праймбиомед", доля в онлайн-платформе развития познавательных функций "Викиум").

Сам Басов в сентябре говорил, что его потенциальный уход с поста гендиректора не приведет к проблемам в компании.

"Директор может уйти из любой компании, это нормальная ситуация. Компания "Русагро" очень сейчас устойчивая, очень сильная. И даже уход человека, который 12 лет ею занимался и фактически ее создавал, не приведет ни к каким проблемам, потому что даже если мы в совете директоров захотим передать эту позицию моему преемнику, то, в любом случае, это будет правильный человек или человек, который уже сегодня работает в компании", - говорил Басов.

Тогда же он сообщил, что в случае ухода с поста CEO планирует остаться в совете директоров и не планирует продавать акции "Русагро".

"Я считаю, что, в любом случае, смогу обеспечить преемственность и останусь в совете директоров. Компания имеет такую сегодня силу, и колея ее развития настолько четко определена - сейчас совет директоров принял очередную стратегию, и там настолько четко и понятно все прописано, и настолько четко и понятно, что в случае выполнения этих планов компания еще вырастет, что я бы здесь не беспокоился. И, уж в любом случае, как крупный акционер "Русагро" я не сделал бы ничего такого, что, как я считал бы, приведет к ухудшению ситуации в компании", - заявил Басов.

Басову принадлежит около 8% акций "Русагро". Он является третьим по величине акционером после Вадима Мошковича (57%) и Максима Воробьева (10%).

В ходе SPO "Русагро" в конце сентября Басов приобрел 250 тысяч GDR (пять расписок равны одной акции). Стоимость пакета составила $3,47 млн. Мошкович и Басов взяли обязательство не продавать акции в течение 180 дней после SPO.

Группа "Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка компании выросла на 45%, до 157,6 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 35,4 млрд рублей.