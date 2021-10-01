Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта (п.п.), по программе рефинансирования ипотеки других банков - на 0,3 п.п., следует из информации на сайте кредитной организации.

Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевому кредиту под залог недвижимости и строительству жилого дома не изменятся.

Первой о повышении Сбербанком ставок по ипотеке с 1 октября написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Представитель банка подтвердил эту информацию.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв ранее отмечал, что ставки по ипотеке более-менее стабильны, так как любое их даже небольшое изменение очень чувствительно для клиентов. "Изменение ставок на 0,2, 0,3, 0,4 процентного пункта именно в ипотечном бизнесе действительно традиционно существенно воспринимается и клиентами. Это, с другой стороны, объясняет некую стабильность ставок. Ставку поднять или опустить – всегда такое довольно существенное движение рынка", - сказал он на днях.

Он подчеркнул, что если тренд на повышение ключевой ставки ЦБ сохранится на относительно длинный период, то это найдет свое отражение и в ставках по ипотеке.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%.