Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта (п.п.), по программе рефинансирования ипотеки других банков - на 0,3 п.п., следует из информации на сайте кредитной организации.

Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевому кредиту под залог недвижимости и строительству жилого дома не изменятся.

Первой о повышении Сбербанком ставок по ипотеке с 1 октября написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Представитель банка подтвердил эту информацию.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв ранее отмечал, что ставки по ипотеке более-менее стабильны, так как любое их даже небольшое изменение очень чувствительно для клиентов. "Изменение ставок на 0,2, 0,3, 0,4 процентного пункта именно в ипотечном бизнесе действительно традиционно существенно воспринимается и клиентами. Это, с другой стороны, объясняет некую стабильность ставок. Ставку поднять или опустить – всегда такое довольно существенное движение рынка", - сказал он на днях.

Он подчеркнул, что если тренд на повышение ключевой ставки ЦБ сохранится на относительно длинный период, то это найдет свое отражение и в ставках по ипотеке.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%.

Сбербанк

Новости

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Five9 и Zoom отказались от сделки по слиянию на $15 млрд

Цена газа в Европе достигла почти $1200/тыс. куб. м

Цена газа в Европе достигла почти $1200/тыс. куб. м

ВТБ зафиксировал резкий рост кибератак в сентябре

Московская биржа и "Интерфакс" автоматизировали классификацию бумаг для частных инвесторов

Киев сообщил о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

Киев сообщил о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

Рубль утром слабеет к доллару и евро после завершения налоговых платежей сентября

Рубль утром слабеет к доллару и евро после завершения налоговых платежей сентября

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября повышена до $227,2 за тонну

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются в РФ с 1 октября

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются в РФ с 1 октября

Внесенный в Думу проект бюджета сверстан с профицитом в 1% на 2022 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });