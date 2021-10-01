Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 30 сентября в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,03 руб. на акцию, сообщает компания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным на 11 октября 2021 года.

Общая сумма средств, которая будет направлена "Роснефтью" на выплату дивидендов, составит 191 млрд руб.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 382 млрд руб., таким образом, на дивиденды будет направлено 50%. Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

"Роснефть" по итогам 2020 года выплатила дивиденды в размере 6 руб. 94 коп. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 73,55 млрд руб. В прошлом году из-за отрицательного показателя за первое полугодие промежуточные дивиденды не выплачивались. Суммарные дивиденды компании за 2019 год (с учетом промежуточных) составили 33 руб. 41 коп. на акцию, общая сумма выплат - 354 млрд руб.