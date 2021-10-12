Левитин предложил Путину увеличить штат ж/д войск для их участия в расширении БАМа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Штат железнодорожных войск может быть увеличен для их участия в расширении Байкало-Амурской магистрали, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо помощника президента РФ Игоря Левитина главе государства Владимиру Путину от 21 сентября.

Чиновник просит разрешить проработать вопрос "о необходимости увеличения численности (железнодорожных войск - ИФ) с целью их привлечения к работам на "восточном полигоне", отмечает газета.

Целевая численность не указывается. Представитель "Российских железных дорог" сообщил изданию, что вооруженные силы по мере наращивания работ будут добавлять персонал - до 3 тысяч человек. Сейчас их абсолютная численность оценивается в 25-30 тысяч человек.

Путин поставил на письме резолюцию "согласен", поручив отдельно доложить по вопросу увеличения численности ж/д войск, уточняет "Коммерсантъ".

Газета напоминает, что РЖД испытывают острую потребность в трудовых ресурсах на БАМе из-за масштаба работ и нехватки мигрантов, традиционно составлявших до четверти штата на местах, но покинувших площадки в связи с пандемией. Монополия уже наняла необходимые 16 тысяч человек, однако от помощи военных она не отказывается.

"Учитывая дефицит трудовых ресурсов и производственных мощностей строительных организаций на отдаленных территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, значительные объемы работ и сжатые сроки их реализации, задачи по выполнению отдельных работ могут быть выполнены железнодорожными войсками", - пишет Левитин.

Сейчас военные работают на 340-километровом участке Улак-Февральск (на выходах с "эльгинской" линии): десять бригад строят там 19 объектов, в том числе девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь без прекращения движения на основном. На объекты войска вышли в апреле, само строительство началось с августа. Замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков на прошлой неделе говорил, что половина реконструируемого участка будет открыта для движения поездов уже в 2022 году.

Чтобы реализовать потенциал ж/д войск на БАМе и Транссибе, Левитин предлагает ежегодно до 2030 года. резервировать средства, поступающие в федеральный бюджет за выполненные ими работы на "восточном полигоне" "для дальнейшего направления их на содержание и оснащение" этого рода войск.

Замглавы "Российских железных дорог" Андрей Макаров ранее говорил, что ж/д войска, задействованные на реконструкции Байкало-Амурской магистрали, получают такую же плату, как и гражданские подрядчики. Однако из-за того, что материалы им предоставляет заказчик, сумма относительно невелика - порядка 2,5-3 млрд руб. в 2021 году, или 5% от общей платы подрядчикам, отмечает газета. Эти средства, говорил топ-менеджер, выплачиваются в бюджет.

В письме Левитина говорится, что инициатива о резервировании средств получила поддержку Минфина и Минобороны, сообщает издание.

Всего в 2021 году РЖД на БАМе планировали потратить 134,3 млрд руб., на сентябрь, по информации "Коммерсанта", уровень контрактации превышал 72%, но исполнение запланированных затрат было существенно ниже.

Согласно проекту бюджета, в целом доходы от оказания платных работ и услуг, стороной в договоре на оказание которых выступает Минобороны, в 2021 году на сентябрь составили 7,7 млрд руб., в 2022-2024 годах - запланированы на уровне 25-27 млрд руб. ежегодно, отмечает газета.