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К реконструкции БАМа подключили студентов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Сергей Шойгу, который 12 августа символически запустил реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, особо отметил, что к работам активно подключаются студенческие стройотряды.

"Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - сказал министр на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа в четверг.

По его словам, "здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку".

"Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", - продолжил Шойгу.

Министр напомнил, что в 2024 году исполнится 50 лет с начала строительства БАМа. Он предложил уже сейчас начать обдумывать план юбилейных мероприятий и создать оргкомитет, а также обсудить учреждение медали "За развитие БАМа".

На церемонии Шойгу назвал строительство БАМа самым масштабным и дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР, на которм работали сотни тысяч его соотечественников. Он отметил, что кто-то ехал на БАС "за туманом и за запахом тайги", кто-то - за высоким заработком.

"Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - сказал он.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

Минобороны Сергей Шойгу БАМ СССР

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