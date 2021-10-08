Совет директоров "Делимобиля" в преддверии IPO пополнился экс-премьером Италии

Он является фигурантом ряда расследований в Италии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров холдинговой компании Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime, в преддверии IPO в Нью-Йорке пополнился видным европейским политиком.

Как говорится в проспекте к предстоящему размещению, в августе членом совета стал итальянский сенатор Маттео Ренци. С февраля 2014 по декабрь 2016 года Ренци, бывший мэр Флоренции, занимал пост премьер-министра Италии.

Основателем и крупнейшим бенефициаром "Делимобиля" является соотечественник Ренци - Винченцо Трани.

Привлечение статусных фигур из западноевропейских стран - распространенная практика в российском корпоративном мире. Правда, политики уровня Ренци обычно появляются в органах управления государственных, а не частных компаний. Последний пример - бывший французский премьер Франсуа Фийон, недавно вошедший в совет директоров "Зарубежнефти". Совет директоров "Роснефти" возглавляет другой ветеран европейской политики - Герхард Шредер, бывший канцлер Германии. В этом году в совет "Роснефти" также вошла бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль.

Delimobil Holding в проспекте к IPO предупреждает инвесторов, что Ренци является фигурантом нескольких расследований, инициированных прокуратурой его родной Флоренции, а также Рима. В случае негативного исхода разбирательств Ренци может быть вынужден покинуть совет директоров, пишет компания, подчеркивая, впрочем, что сам политик все обвинения полностью отрицает.

Во Флоренции Ренци подозревают в нарушениях закона при финансировании политической деятельности через некоммерческую организацию Open Foundation, а также при расчетах за участие в конференции в Абу-Даби. Римская прокуратура расследует другой эпизод: якобы плата, полученная Ренци за участие в производстве документального фильма, была скрытой формой финансирования политической деятельности, говорится в проспекте к IPO.