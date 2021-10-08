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Выручка "Делимобиля" в I полугодии выросла в 2,2 раза, до 4,9 млрд руб

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выручка Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime, в I полугодии 2021 года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,93 млрд рублей, следует из проспекта к предстоящему IPO компании, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

ЭкономикаКомпания "Делимобиль" подала регистрационные документы для проведения IPO на NYSEЧитать подробнее

До этого холдинг не раскрывал финансовые показатели. В пятницу, 8 октября, Delimobil Holding подал в SEC регистрационные документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены. Согласно документу, 96,6% выручки генерирует сервис каршеринга на короткий срок "Делимобиль", 3,2% сервис долгосрочной аренды автомобиля Anytime Prime, еще 0,2% другие сервисы холдинга.

Компания также получила положительную скорректированную EBITDA в 785 млн рублей против отрицательного показателя в 605 млн рублей годом ранее. Убыток за отчетный период сократился более чем в 2 раза и составил 1,1 млрд рублей.

На конец июня 2021 года количество автомобилей "Делимобиля" составляло 16,15 тыс. Ежемесячная аудитория сервиса составила 419 тыс. пользователей.

Флот Anytime Prime в I полугодии составлял 452 автомобиля. Показатели аудитории по этому направлению не раскрываются.

Делимобиль

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