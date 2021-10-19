Brent подорожала до $84,5 за баррель

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти завершили торги понедельника разнонаправленно и растут во вторник. Brent 18 октября подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в плюсе, хотя и сократила прирост к концу дня.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,20%), до $84,5 за баррель. За предыдущие торги контракт подешевел на $0,53 (0,6%), до $84,33 за баррель, при том, что в ходе сессии их цена поднималась до $86,04 за баррель, вплотную приближаясь к максимальному значению с сентября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,27 (0,33%), до $82,71 за баррель. В понедельник WTI подорожала на $0,16 (0,2%) - до $82,44 за баррель, максимума с 2014 года.

Высокие цены на нефть повышают вероятность снижения спроса на этот вид сырья, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

"Волатильность нефтяного рынка, вероятно, увеличится, поскольку цены сейчас на многолетних максимумах. В то же время, текущий баланс спроса и предложения говорит в пользу дальнейшего подъема цен на нефть", - сказал он MarketWatch.

Страны ОПЕК+ наращивают добычу медленнее, чем ожидалось, в то время как спрос на нефть и нефтепродукты будет расти, поскольку Штаты готовятся снять туристические ограничения, и потребление авиационного топлива будет увеличиваться, говорит Флинн.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе, Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.