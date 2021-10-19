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"Газпром" и Ереван договорились о цене на газ для Армении

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении договорилось с "Газпромом" о цене поставляемого в республику природного газа, сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян и отметил непрерывность переговорного процесса

"По части цены на газ на границе и на территории Армении мы уже имеем консенсус. С 2019 года мы вели долгие и трудные переговоры, все вопросы обсуждены достаточно глубоко и в определенной части согласованы", - отметил он.

Главной проблемой в переговорах Григорян назвал ситуацию с 5-м энергоблоком Разданской ТЭС, который находится в собственности "Газпрома" и остановлен с 2019 года.

"Энергоблок был построен в 2013 году. Станция сейчас, к сожалению, не работает. Все инвестиции "Газпрома" в Армении, на основании договора от 2013 года, должны иметь 9-процентную доходность. Строительство станции - это серьезная инвестиция, но она не генерирует такой доход, и этот вопрос остался в повестке. Если удастся найти решение вопроса, то мы будем иметь очень стабильную ситуацию по цене на газ и на границе, и в Армении. Мы желаем, чтобы 5-ый энергоблок стал частью энергосистемы Армении", - отметил вице-премьер.

Ранее Ереван попросил "Газпром" снизить цену на газ. Цена российского газа для Армении установлена на уровне $165 за 1000 кубометров.

В мае 2020 года премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что России при определении цен на газ для Армении следует продемонстрировать другой подход в отношении стратегического партнера.

"Газпром" - единственный поставщик газа в Армению, газ продается потребителям. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО "Газпром Армения" - 100% дочка ПАО "Газпром".

Газпром Армения Мгер Григорян Никол Пашинян

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