Подача российского газа в Армению через Грузию восстановлена

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подача российского газа в Армению через территорию Грузии, временно приостановленная 14 января, восстановлена.

"Аварийно-восстановительные работы завершены раньше срока. 14 января в 23:00 подача газа в Армению восстановлена в необходимом объеме", - сообщил "Газпром Армения".

Ранее в компании заявили, что для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост - Севкар - Берд диаметром 1020 мм возникла необходимость в приостановлении поставок газа через территорию Грузии в Армению с 07:00 14 января до 07:00 15 января.

Согласно сообщению, учитывая технические возможности отбора природного газа из подземного газохранилища (максимум 6 млн кубометров в день), а также исходя из необходимости поддержания мер безопасности, было принято решение прервать с 23:00 среды газоснабжение АГНКС и Ереванской ТЭЦ на период 24-36 часов.

ЗАО "Газпром Армения" (100%-я "дочка" ПАО "Газпром") - оператор газотранспортной сети Армении.