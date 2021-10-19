Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти США готовы вместе с сенатом работать над тем, чтобы "Газпром" понес ответственность за действия, нарушающие американские санкции, заявил во вторник замминистра финансов Уолли Адейемо.

Он заявил об этом, выступая в банковском комитете сената. Адейемо не уточнил, о каких именно действиях, по его мнению, идет речь.

Он также ушел от ответа на вопросы сенатора-республиканца Пэтрика Туми, который хотел узнать, почему администрация США не вводит ограничительные меры против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что рестрикции в отношении Nord Stream 2 AG ухудшат отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановят проект.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.