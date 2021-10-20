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"Русагро" продала свою единственную молочную ферму

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" сообщила, что продала молочную ферму в Белгородской области и больше не занимается производством коровьего молока.

В августе гендиректор "Русагро" Максим Басов говорил, что компания скептически относится к перспективам молочной отрасли и готова продать свою единственную молочную ферму.

"Русагро" создала бизнес-направление "молочные продукты" по производству сыров и масла в 2018 году. Тогда компания взяла в аренду Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. Сейчас эти активы объединены в ООО "Молочные продукты Русагро".

"Русагро" хотела войти в тройку крупнейших производителей сыра в России, но в прошлом году скорректировала стратегию в молочной отрасли и решила сконцентрироваться на производстве растительной замены молоку.

В 2021 году группа интегрировала активы ООО "Молочные продукты Русагро" в масложировое подразделение.

Компания закупает молоко у фермерских хозяйств Ульяновской и Самарской областей, а также в Татарстане. По итогам 2020 года "Русагро" переработала 94,4 тысячи тонн сырого молока. Ее производственный ассортимент включает сыр и сырные продукты, сливочное масло и спреды, сливки и сухие смеси.

В 2020 году выручка бизнес-направления "молочные продукты" сократилась на 2%, до 3,8 млрд рублей. Общая выручка группы составила 159 млрд рублей. "Русагро" - крупный производитель подсолнечного масла, майонеза, маргарина, сахара и свинины.

Русагро Максим Басов Белгородская область

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