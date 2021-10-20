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Норвежский производитель роботов оценен в ходе IPO в $12,4 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Норвежский техстартап по производству промышленных роботов AutoStore Holdings Ltd. разместил акции в ходе IPO по цене 31 норвежских крон ($3,69) - по верхней границе ценового диапазона в 27-31 норвежских крон.

AutoStore оценена в 103,5 млрд норвежских крон ($12,4 млрд).

Компания привлекла 2,7 млрд норвежских крон в результате размещения новых акций.

"Средства, которые мы получили от IPO, будут использоваться в первую очередь для сокращения долга до уровня, приемлемого для публичной компании", - заявил гендиректор директор AutoStore Карл Йохан Лир.

Инвесторы компании, среди которых Thomas H. Lee Partners и EQT, продали акции на общую сумму 15,3 млрд норвежских крон. В результате этого доля Thomas H. Lee Partners в AutoStore теперь составляет 36,2%, EQT - 3,96%. Другой акционер AutoStore - японская инвестгруппа SoftBank, владеющая 40%-ной долей, не продавала акции в ходе размещения.

AutoStore, основанная в 1996 году, работает в сфере автоматизации складских помещений и насчитывает 20 тыс. роботов, установленных в более чем 35 странах. Среди ее крупных клиентов британская сеть супермаркетов ASDA, итальянский дом моды Gucci и германская авиакомпания Lufthansa.

Норвегия AutoStore Карл Йохан Лир Thomas H. Lee Partners EQT

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