КТК не согласился с оценкой ущерба от аварии под Новороссийском

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не согласен с оценкой ущерба от августовского разлива под Новороссийском, сообщили журналистам в компании.

"КТК до настоящего времени не получил официального уведомления или какого-либо другого документа от ведомства с указанной оценкой ущерба, после получения официального уведомления будет обжаловать оценку в судебном порядке", - заявляет консорциум.

Ранее сегодня Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на терминале КТК под Новороссийском в 4,48 млрд руб.

"КТК исходит того, что использованная Росприроднадзором методология подсчета объемов нефти, попавшей в акваторию Черного моря, является некорректной, что могло привести к фактическим ошибкам в подсчетах", - говорится в заявлении компании.

Консорциум отмечает, что сложности с подсчетом ущерба могут быть связаны с особенностями конструкции аварийного устройства (ВПУ) и используемой технологии погрузки нефти на танкер, предполагающей использование пятикилометрового участка подводного нефтепровода.

"Объемы реально попавшей в море нефти подсчитаны, данные имеются в распоряжении контролирующих и следственных органов. Мониторинг акватории Черного моря, включая донные отложения, и прибрежных территорий, который, начиная с 9 августа проводят, в том числе, органы Роспотребнадзора и другие специализированные лаборатории, показывают отсутствие превышения ПДК по всем параметрам, что ставит под сомнение корректность произведенной оценки", - обращает внимание консорциум.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.