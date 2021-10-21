КТК готовится к суду после уведомления об ущербе от аварии под Новороссийском

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) получил от Росприроднадзора официальное уведомление о сумме ущерба - 4,48 млрд рублей - от разлива нефти на морском терминале под Новороссийском, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Получили уведомление, Изучаем. Готовимся к судебному разбирательству", - сказал собеседник агентства.

В среду Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на терминале КТК под Новороссийском в 4,48 млрд руб, и компания заявила, что не согласна с этой оценкой.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.