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"Самаранефтегаз" сменил генерального директора

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - И.о. генерального директора АО "Самаранефтегаз" (дочерняя структура НК "Роснефть") назначен руководитель ООО "РН-Разведка и добыча" (Москва, структура НК "Роснефть") Дмитрий Лунин, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В соответствии с регистрационными данными, изменения в руководстве "Самаранефтегаза" были внесены 19 октября. Прежний генеральный директор Сергей Анжигур возглавлял предприятие с августа 2018 года.

В пресс-службе "Самаранефтегаза" информацию о назначении "Интерфаксу" не прокомментировали.

На сайте компании говорится, что предприятие осуществляет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе находятся 190 месторождений, из них в разработке - 154, в разведке - 36.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "РН-Разведка и добыча" зарегистрировано в 2003 году, основной вид деятельности - вложение в ценные бумаги (владельцем компании является НК "Роснефть").

Самаранефтегаз Роснефть Дмитрий Лунин Сергей Анжигур Самарская область Оренбургская область

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