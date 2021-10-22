"Газпром" предупредил, что запасов газа должно хватить на март

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" отмечает, что особенно важно сохранять запасы и высокую производительность подземных хранилищ в конце отопительного сезона, сообщила пресс-служба компании по итогам заседания правления, посвященного подготовке к осенне-зимнему сезону.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отмечает компания.

Европейские ПХГ обычно переходят от отбора к закачке в конце марте - начале апреля. Однако в 2021 году отбор продолжался до середины апреля, а закачка началась только в начале мая.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа - 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении - 73,824 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень - 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении - 887,9 млн куб. м). Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными регионами России, например республиками Карелия или Ингушетия.