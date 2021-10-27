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Дефицит США в торговле товарами в сентябре достиг рекорда

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Размер дефицита во внешней торговле товарами США в сентябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году.

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Он увеличился на 9,2% и достиг $96,25 млрд по сравнению с пересмотренными $88,164 млрд в августе, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до $87 млрд с объявленного ранее августовского уровня в $87,6 млрд, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $87,9 млрд.

Импорт товаров в сентябре вырос на 0,5% в помесячном выражении, составив $238,4 млрд. При этом на 7,7% упали закупки за рубежом автомобилей и потребительских товаров.

Экспорт упал на 4,7% - до $142,2 млрд, в том числе на 2% уменьшились поставки транспортных средств и на 1,7% продуктов питания и напитков.

США

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