"Роснефть" и итальянская Maire Tecnimont совместно построят комплекс гидрокрекинга ВГО на РНПК

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" и итальянская Maire Tecnimont в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Строительство комплекса Гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО)" на производственной площадке Рязанской НПК, сообщила "Роснефть.

Проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладке и оказанию услуг проектного финансирования.

"Комплекс гидрокрекинга ВГО позволит РНПК повысить маржинальность переработки за счет конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты Класса 5 (бензин, керосин, дизельное топливо). В состав комплекса входят установки гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства. Все оборудование обладает высокими экологическими характеристиками. В проекте использованы современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системой управления, что позволяет повысить углеродную эффективность инвестиционного проекта", - отмечается в информации.