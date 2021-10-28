Совет директоров Evraz одобрил деконсолидацию "Распадской"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Evraz в сентябре одобрил деконсолидацию "Распадской", сообщила на телеконференции для аналитиков IR директор компании Ирина Бахтурина. По ее словам, окончательные условия деконсолидации компания объявит в конце ноября.

В начале этого года Evraz заявил, что рассматривает возможность выделения угольного бизнеса, консолидированного на "Распадской", а в апреле совет директоров компании одобрил дальнейшую проработку деконсолидации угольных активов, которая может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,5%.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.