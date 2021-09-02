Масложировой союз предложил повысить пошлину на экспорт сои из РФ до 25-30%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Масложировой союз России предлагает поэтапно увеличить экспортную пошлину на сою до 25-30%.

"Сейчас со стороны государства предоставлены беспрецедентные меры поддержки переработчиков. Но этот год показал, что пошлина на сою в 20% – недостаточна. Потому что некоторые реальные проекты по разморозке существующих мощностей не удалось реализовать из-за нехватки сырья. Несмотря на пошлину Китай предлагает на сою высокие цены, и отечественным переработчикам очень трудно конкурировать с ним за сырье. А для окупаемости инвестпроектов очень важно, чтобы государственные меры по защите от вывоза масличного сырья увеличились. На наш взгляд, поэтапное увеличение пошлины на сою до 25-30% ускорило бы процесс расконсервации и строительства новых мощностей по переработке сои", - отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев (его слова процитированы в сообщении союза).

Как считают в союзе, пошлина экономически не скажется на доходности производителей сырья - для них реализуется специальная программа стимулирования производства масличных культур. А средства от пошлины, которая будет взиматься за экспорт сои, могут быть направлены на поддержку растениеводов Дальнего Востока (Дальний Восток - крупный производитель сои в РФ).

Введение экспортной пошлины на сою в ближайшие два года "кардинально изменит ситуацию с загрузкой мощностей, и весь объем сырья, выращенный на Дальнем Востоке, будет перерабатываться внутри федерального округа", полагает Мальцев.

С 1 февраля по 30 июня 2021 года ставка экспортной пошлины на сою составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. С 1 июля РФ продлила срок действия экспортной пошлины на сою и изменила ее ставку. Теперь пошлина составляет 20%, но не менее $100 за тонну. Она будет действовать до 31 августа 2022 года. Ограничение экспорта не распространяется на поставки сои в страны ЕАЭС.

По данным Росстата, в 2020 году РФ собрала 4,31 млн тонн сои против 4,36 млн тонн в 2019 году.